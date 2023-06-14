Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси подтвердил, что не намерен играть за национальную команду на предстоящем Чемпионате мира 2026 года.
"Как я уже говорил ранее, я не думаю, что буду участвовать в следующем чемпионате мира. Мое мнение по этому вопросу остается неизменным. Я с удовольствием посмотрю его, но играть в нем не планирую. После победы на ЧМ я доволен своей карьерой и тем, как она сложилась.", — цитирует Месси All About Argentina в Twitter.
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