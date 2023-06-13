"ПСЖ" недовольны заявлением Килиана Мбаппе

0:44 Your browser does not support the audio element. Спорт

"Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) находится в ярости после письма нападающего Килиана Мбаппе о том, что он не будет продлевать контракт с клубом, согласно твиту журналиста Фабрицио Романо.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Также отмечается, что ПСЖ был удивлен сроками заявления Мбаппе. У клуба есть запасной план на случай непредвиденных обстоятельств, если французский нападающий уйдет в это время. ПСЖ не ожидал утечки информации, поскольку переговоры все еще продолжаются.

Ранее сообщалось, что нападающий направил в клуб официальное письмо, в котором заявил, что ни при каких обстоятельствах не продлит контракт с парижанами после 2025 года.

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ЗА ЧТО НЕНАВИДЯТ КИЛИАНА МБАППЕ?