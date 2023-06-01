Пауло Дибала не сдержал слёзы после поражения в финале Лиги Европы

1:05 Your browser does not support the audio element. Спорт

Нападающий "Ромы" Пауло Дибала не смог сдержать слез после поражения своей команды в финале Лиги Европы УЕФА против "Севильи". Матч проходил на арене "Пушкаш" в Будапеште и закончился победой испанского клуба (1:1 в основное время, 4:1 в серии пенальти).

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Дибала забил гол в этой встрече. Аргентинец перешел в "Рому" в 2022 году, а его контракт с клубом рассчитан до 2025 года. В текущем сезоне Дибала принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забив 17 голов и отдав восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что "Рома" во второй раз в своей истории не смогла выиграть Лигу/Кубок Европы УЕФА. "Севилья", напротив, завоевала свой седьмой титул победителя Лиги Европы, став самой успешной командой в истории этого турнира. В последний раз они добивались такого успеха в сезоне 2019/2020.

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