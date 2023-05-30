Президент Польши Анджей Дуда поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Однако в своем послании президент Дуда по ошибке прикрепил ссылку, которая не имела никакого отношения к самому президенту.
Президент Дуда перепутал имя пользователя и предоставил ссылку на страницу болельщика футбольного клуба "Бешикташ" вместо турецкого лидера. Стоит отметить, что аналогичное поздравительное сообщение на турецком языке содержало правильную ссылку на официальный аккаунт Эрдогана.
Сообщение с неправильной ссылкой было удалено в течение получаса. Позже сообщение было повторно опубликовано, на этот раз с правильной ссылкой.
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