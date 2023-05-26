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Английский футболист был дисквалифицирован за ставки против своей команды

1:01
Спорт

Стали известны подробности относительно букмекерской деятельности Айвана Тони, нападающего "Брентфорда", который был дисквалифицирован на восемь месяцев за азартные игры на букмекерской платформе.

Английский футболист был дисквалифицирован за ставки против своей команды
Фото: sportklub.n1info. si/nogomet/premier-liga/a52560-Rdeci-vragi-po-Espirita-Santa-ce-ne-pride-Zidane/

По данным сайта Английской футбольной ассоциации, с февраля 2017 года по январь 2021 года футболист сделал 232 ставки. В 29 случаях Айван заключал пари с букмекером на матчи с участием своих команд. Интересно, что в 13 случаях он ставил на то, что его собственный клуб проиграет, несмотря на то, что сам не участвовал в этих матчах.

Кроме того, Тони сделал 15 ставок на забитый гол в различных матчах. Для участия в азартных играх Айван использовал чужие счета. Первоначально футболист отрицал обвинения, но позже признался в участии в азартных играх и размещении ставок через онлайн-версии букмекерских контор.

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Ivan Toney 2022/2023 ● Best Skills and Goals ● [HD]
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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