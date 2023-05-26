Стали известны подробности относительно букмекерской деятельности Айвана Тони, нападающего "Брентфорда", который был дисквалифицирован на восемь месяцев за азартные игры на букмекерской платформе.
По данным сайта Английской футбольной ассоциации, с февраля 2017 года по январь 2021 года футболист сделал 232 ставки. В 29 случаях Айван заключал пари с букмекером на матчи с участием своих команд. Интересно, что в 13 случаях он ставил на то, что его собственный клуб проиграет, несмотря на то, что сам не участвовал в этих матчах.
Кроме того, Тони сделал 15 ставок на забитый гол в различных матчах. Для участия в азартных играх Айван использовал чужие счета. Первоначально футболист отрицал обвинения, но позже признался в участии в азартных играх и размещении ставок через онлайн-версии букмекерских контор.
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