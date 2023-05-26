Матч 33-го тура Первой лиги завершился победой "Алании" над "Балтикой" на своем поле со счетом 3:1.
В первом тайме владикавказский клуб добился комфортного преимущества в два мяча. Батраз Гурциев открыл счет на четвертой минуте, а на 13-й минуте Артур Галоян удвоил преимущество.
На 58-й минуте боснийский легионер "Балтики" Гидеон Гузина сократил отставание, но последнее слово осталось за хозяевами. Ислам Машуков забил в компенсированное время.
"Балтика" потерпела второе поражение подряд и осталась на втором месте в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 64 очка в 33 матчах. На третьем месте с 59 очками находится "Алания". Лидирует в лиге "Рубин" с 65 очками.
Стоит отметить, что и "Рубин", и "Балтика" заранее обеспечили себе выход в высшую лигу.
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