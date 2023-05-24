Сборная России U16 по футболу разгромила сборную Казахстана

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Вчера, 24 мая, состоялся первый матч Турнира развития УЕФА для сборной России U16, в котором она одержала оглушительную победу над сборной Казахстана со счетом 5:0.

Фото: Инстаграм РФС.

Напомним, что Турнир развития УЕФА проходит в Волгограде с 24 по 29 мая. Это ежегодный турнир, который проводится в разных странах, и на этот раз России выпала честь принимать его впервые. На этом турнире нашу страну представляют как мужская, так и женская сборные. Женская сборная России U16 в своем первом матче забила впечатляющие 16 мячей в ворота сборной Кыргызстана.

В 2012 году УЕФА запустил юношеские турниры развития, чтобы предоставить игрокам международный опыт представления своих национальных команд и помочь им адаптироваться к первым официальным соревнованиям в непринужденной и образовательной обстановке.

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Россия U-16 - Казахстан U-16 | Обзор матча. Турнир развития УЕФА-2023, юноши