Вчера, 24 мая, состоялся первый матч Турнира развития УЕФА для сборной России U16, в котором она одержала оглушительную победу над сборной Казахстана со счетом 5:0.
Напомним, что Турнир развития УЕФА проходит в Волгограде с 24 по 29 мая. Это ежегодный турнир, который проводится в разных странах, и на этот раз России выпала честь принимать его впервые. На этом турнире нашу страну представляют как мужская, так и женская сборные. Женская сборная России U16 в своем первом матче забила впечатляющие 16 мячей в ворота сборной Кыргызстана.
В 2012 году УЕФА запустил юношеские турниры развития, чтобы предоставить игрокам международный опыт представления своих национальных команд и помочь им адаптироваться к первым официальным соревнованиям в непринужденной и образовательной обстановке.
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