Латвия обыграла с разгромным счётом Казахстан на ЧМ по хоккею 2023

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Сегодня, 20 мая, на "Арене Рига" состоялся хоккейный матч в рамках Чемпионата мира. Противостояли друг другу команды Латвии и Казахстана, которые являются соперниками в группе B. Победу в матче одержали латвийские хоккеисты со счетом 7:0.

Фото: www.hcbarys. kz/en/news/item/kontrolnye-matchi-latviya-kazahstan-50/

Первый гол в матче был забит на 16-й минуте во время игры в большинстве, когда Рихард Букартс поразил ворота (ассистировали Мартинс Дзиеркалс и Артурс Силовс).

поразил ворота (ассистировали Мартинс Дзиеркалс и Артурс Силовс). Всего через 1,5 минуты Оскар Батна (ассистировал Кристапс Зиле) увеличил преимущество своей команды.

(ассистировал Кристапс Зиле) увеличил преимущество своей команды. Во втором периоде латыши забили еще три гола: Дзиеркалс (Батна и Букартс), Родриго Аболс (Каспарс Даугавиньш и Рудольфс Балкерс) и Микс Индрасис (Букартс и Ральфс Фрейбергс).

(Батна и Букартс), (Каспарс Даугавиньш и Рудольфс Балкерс) и (Букартс и Ральфс Фрейбергс). В третьем периоде в ворота Казахстана было забито еще два гола: отличились Даугавиньш (Балцерс и Аболс) и Аболс (Балцерс и Даугавиньш).

Эта победа стала для Латвии четвертой подряд на Чемпионате мира 2023 года. Казахстан потерпел поражение после победы над Словакией.

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Highlights | Kazakhstan vs. Latvia | 2023 #IIHFWorlds