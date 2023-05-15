Чемпион Сеула Гаджиев объяснил, зачем сборной России товарищеские матчи

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Заслуженный тренер России по футболу, чемпион ОИ в Сеуле Гаджиев Гаджи в разговоре с Pravda.Ru объяснил, зачем команда проводит товарищеские матчи без возможности выступать на крупных международных турнирах.

Фото: google. com

Сборная не проводит даже отборочные матчи после запрета со стороны ФИФА и УЕФА. Команда Карпина встречается с соперниками в товарищеских играх. 15 июня в Москве может состояться поединок с Камеруном.

"Играть в турнирах или отдельные встречи — принципиальной разницы нет. Важно видеть, кто соперник. Может быть турнир, где соперники гораздо слабее, чем отдельно взятая сборная Камеруна. Если удаться сыграть, то, я думаю, это будет в пользу нашей команде. Наша сборная команда в обязательном порядке должна жить, существовать вне зависимости оттого, участвует она в официальных играх или нет", — заявил Гаджиев.

Тренер напомнил, что сборная СССР до 1952 года находилась в изоляции и не имела официальных матчей. Но уже в 1956 году команда выиграла Олимпийские игры, а в 1960 — первый Кубок Европы.

"Нам надо к этому стремиться. А для этого сборная должна существовать постоянно, играть с Камеруном, играть с Ираном, с Ираком и другими клубами", — продолжил наставник.

По мнению Гаджиева, рассмотреть вопрос с участием в Азиатской конфедерации футбола (АФК) можно только в том случае, если переговоры с УЕФА по поводу возвращения команды на международный уровень не продвигаются. Чемпион Сеула-88 добавил, что полностью ситуация будет урегулирована после завершения СВО.

"Когда нас вернут? Когда закончится СВО. 100% это связано", — заявил Гаджиев.

С 2022 года сборная России провела пять матчей с командами из АФК, одержав две победы и трижды сыграв вничью:

Киргизия — Россия — 1:2;

Таджикистан — Россия — 0:0;

Узбекистан — Россия — 0:0;

Иран — Россия — 1:1;

Россия — Ирак — 2:0.

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