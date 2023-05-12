Экс-футболист "Химок" Александр Каракин скончался после ДТП

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Бывший футболист Александр Каракин скончался в больнице из-за травм, полученных в автомобильной аварии, сообщается в Telegram-канале SHOT. Каракин выступал за "Химки", "Спартак-2" и "Динамо-2".

Фото: pledgetimes. com/the-pope-and-meloni-show-harmony-in-the-policies-to-promote-the-birth-rate/

В ночь на 12 мая Каракин попал в серьезную автомобильную аварию на Минском шоссе. Спортсмен получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Некоторые источники предположили, что в момент аварии Каракин мог участвовать в уличных гонках.

Стоит отметить, что Каракин был выпускником московского "Спартака" и сыграл 33 матча за резервную команду "Динамо" и шесть матчей за основную команду подмосковных "Химок". Он завершил профессиональную карьеру в возрасте 27 лет (в 2018 году) и продолжил играть на любительском уровне.

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