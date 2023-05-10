Карло Анчелотти сравнялся с Алексом Фергюсоном по количеству матчей в Лиге Чемпионов

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Карло Анчелотти, главный тренер мадридского "Реала", сравнялся по количеству матчей Лиги чемпионов с легендарным бывшим тренером "Манчестер Юнайтед" Алексом Фергюсоном. Когда мадридский клуб сразился с "Манчестер Сити" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов, Анчелотти совершил свое 190-е появление в турнире, укрепив свой статус настоящего мастера игры.

Фото: www.managingmadrid. com/2021/8/13/22623437/ancelotti-odegaard-arsenal-press-conference-alaves

В тройку лидеров в этом уважаемом списке тренеров также входит бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер, который может похвастаться впечатляющим послужным списком из 184 проведенных матчей Лиги чемпионов. А в пятерку лучших входят Пеп Гвардиола, на счету которого 159 матчей, и Жозе Моуриньо, который руководил своими командами в 145 матчах Лиги чемпионов.

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