Более 850 000 россиян оформили Fan ID

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Как сообщается на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, в настоящее время более 850 000 россиян имеют Fan ID, который позволяет им посещать спортивные мероприятия в России, например, матчи Премьер-лиги. С момента введения онлайн-сервиса на портале "Госуслуги" в середине марта около 45 000 болельщиков подали заявление на получение паспорта через интернет, минуя необходимость посещения многофункционального центра (МФЦ).

Фото: www.sportmk. ru/sports/2021/11/25/v-rossii-vvodyat-fan-id-bez-nego-skoro-ne-budut-puskat-na-stadiony.html

Кроме того, начиная с 26 мая, дети до 14 лет также могут подать заявление на получение Fan ID без посещения МФЦ. Кроме того, упрощенная процедура получения Fan ID будет доступна инвалидам и пенсионерам.

Паспорт болельщика стал обязательным для посещения матчей Премьер-лиги с весны, первоначально только в пяти городах: Нижнем Новгороде, Самаре, Сочи, Екатеринбурге и Ростове. Однако, начиная с сезона 2022/2023, Fan ID теперь обязателен для посещения всех матчей лиги.

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