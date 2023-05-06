Американский боксёр Джервонта Дэвис избежал тюремного заключения за автомобильную аварию

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Как сообщает talkSPORT, американский непобежденный боксер и чемпион мира в трех весовых категориях Джервонта Дэвис сумел избежать тюремного заключения за автомобильную аварию, в результате которой четыре человека, включая беременную женщину, попали в больницу.

Фото: www.mmamania. com/2023/5/4/23711562/mike-tyson-agrees-that-gervonta-davis-is-the-face-of-boxing

Дэвис был приговорен к 90 дням домашнего ареста и 200 часам общественных работ после того, как признал себя виновным в предъявленных обвинениях.

В своем последнем поединке Дэвис победил американского боксера Райана Гарсию техническим нокаутом в седьмом раунде. Слушания по его делу были перенесены на более поздний срок, чтобы он мог принять участие в этом поединке.

За всю свою профессиональную карьеру Джервонта Дэвис выиграл все 29 своих боев, в том числе 27 нокаутом.

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