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Американский боксёр Джервонта Дэвис избежал тюремного заключения за автомобильную аварию

0:55
Спорт

Как сообщает talkSPORT, американский непобежденный боксер и чемпион мира в трех весовых категориях Джервонта Дэвис сумел избежать тюремного заключения за автомобильную аварию, в результате которой четыре человека, включая беременную женщину, попали в больницу.

Американский боксёр Джервонта Дэвис избежал тюремного заключения за автомобильную аварию
Фото: www.mmamania. com/2023/5/4/23711562/mike-tyson-agrees-that-gervonta-davis-is-the-face-of-boxing

Дэвис был приговорен к 90 дням домашнего ареста и 200 часам общественных работ после того, как признал себя виновным в предъявленных обвинениях.

В своем последнем поединке Дэвис победил американского боксера Райана Гарсию техническим нокаутом в седьмом раунде. Слушания по его делу были перенесены на более поздний срок, чтобы он мог принять участие в этом поединке.

За всю свою профессиональную карьеру Джервонта Дэвис выиграл все 29 своих боев, в том числе 27 нокаутом.

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Смертоносные Залпы в Ринге – Джервонта «Танк» Дэвис | 29 - 0
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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