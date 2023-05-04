Олимпийская чемпионка Тори Боуи скончалась в возрасте 32 лет

1:02 Your browser does not support the audio element. Спорт

В душераздирающем заявлении, сделанном на своей странице в социальных сетях, агентство Icon Management поделилось новостью о том, что Тори Боуи, американская легкоатлетка и олимпийская чемпионка 2016 года, скончалась в раннем возрасте 32 лет.

Фото: elpais. com/deportes/2023-05-03/fallece-a-los-32-anos-tori-bowie-triple-medallista-en-los-juegos-de-rio.html

Причины ее безвременной кончины не разглашаются. В заявлении, опубликованном агентством, говорится:

"Мы опустошены, сообщая вам о кончине Тори Боуи. Мы потеряли дорогого друга, дочь и сестру. Тори была чемпионом, лучом света, который сиял так ярко! Наши сердца тяжелы, и мы молимся за семью и друзей Тори".

Невозможно забыть невероятные достижения Боуи на беговой дорожке: золото в эстафете 4х100 метров и серебро в беге на 100 метров, а также бронза в беге на 200 метров — все на Олимпийских играх 2016 года, проходивших в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

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Первое золото Тори Боуи