Роман Павлюченко поделился историей о своём спасении президентом "Урала" от бандитов

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Роман Павлюченко, бывший нападающий екатеринбургского футбольного клуба "Урал", недавно поделился жуткой историей о том, как президент клуба Григорий Иванов спас его от бандитов в Екатеринбурге. В видеоролике на YouTube для канала "Коммент.Шоу" Павлюченко подробно рассказал о леденящей душу встрече с местным бандитом, который преградил ему путь на дороге, излучая жесткое и угрожающее поведение, от которого у него мурашки побежали по позвоночнику.

Фото: Страница Максима Калиниченко в Инстаграм.

К своему ужасу, Павлюченко позже узнал, что этот человек был печально известной фигурой в местном преступном мире. Ситуация только обострилась, когда возле его квартиры стала собираться группа людей, ожидая "разборок" с ним. Но благодаря быстрым действиям Иванова ситуацию удалось урегулировать до того, как был нанесен ущерб.

Иванов выследил членов банды и встретился с ними лицом к лицу, строго предупредив, чтобы они не трогали Павлюченко, иначе им грозят серьезные последствия.

Павлюченко, выступавший за ФК "Урал" в сезоне 2016/2017, несомненно, запомнит героическое вмешательство Иванова на долгие годы, а екатеринбургский клуб продолжает пользоваться его руководством в качестве нынешнего президента.

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