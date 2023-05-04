Фанаты "ПСЖ" устроили митинг у дома Неймара

1:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

В недавнем твите BeFootball сообщалось, что группа недовольных болельщиков "ПСЖ" устроила акцию протеста у частной резиденции звездного нападающего клуба Неймара. Фанаты, которые, казалось, были взбудоражены, скандировали:

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

"Неймар, исчезни!"

Эта демонстрация — последняя в серии протестов болельщиков ПСЖ, которые требуют серьезных изменений в команде. Ранее они протестовали у штаб-квартиры клуба, направляя свои претензии к нападающим Лионелю Месси и Неймару, а также к главному тренеру Кристофу Галтье и президенту Нассеру Аль-Хелаифи.

Неймар, который является ключевым игроком "ПСЖ" с 2017 года, в настоящее время имеет контракт с клубом до 2025 года. В этом сезоне он сыграл в 29 матчах различных соревнований, забив 18 голов и отдав 17 результативных передач. Тем не менее, недовольные болельщики остаются недовольными, и пока неясно, как ПСЖ будет решать их проблемы в дальнейшем.

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