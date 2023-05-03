ХК «Спартак» подписал контракт с защитником сборной Словакии Чайковски

Защитник сборной Словакии по хоккею Михал Чайковски в ближайшие два года будет играть за хоккейный клуб "Спартак": спортсмен подписал соответствующий контракт с организацией. Такая информация стала известна в ходе проводимой пресс-службы клуба.
Напомним, что во время сезона 2022/23 года Чайковски отыграл в 59 матчах за "Сибирь", тем самым набрав 17 (7+10) очков в КХЛ.
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