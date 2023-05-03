ХК «Спартак» подписал контракт с защитником сборной Словакии Чайковски

0:38 Your browser does not support the audio element. Спорт

Защитник сборной Словакии по хоккею Михал Чайковски в ближайшие два года будет играть за хоккейный клуб "Спартак": спортсмен подписал соответствующий контракт с организацией. Такая информация стала известна в ходе проводимой пресс-службы клуба.

Фото: hcsibir.ru

Напомним, что во время сезона 2022/23 года Чайковски отыграл в 59 матчах за "Сибирь", тем самым набрав 17 (7+10) очков в КХЛ.

Изменения произошли и в хоккейной команде "Северсталь": Андрей Козырев назначен новым главным тренером команды.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.