Сборная Украины по дзюдо будет бойкотировать Чемпионат мира — 2023

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Решение Виталия Дубровы, главного тренера сборной Украины по дзюдо, вызвало споры. Недавно он объявил, что его команда будет бойкотировать Чемпионат мира 2023 года. Этот шаг был сделан в ответ на участие в турнире российских и белорусских спортсменов.

Дуброва выразила разочарование решением, принятым Международной федерацией дзюдо.

"Мы ждали и надеялись, что здравый смысл одержит победу. Но, к сожалению, победу одержали российские рубли. Наши спортсмены разочарованы, потому что уже и ребята, и девушки начали вес сгонять. Для многих это был первый чемпионат мира", — сказал он в интервью Suspilne Sport.

Это произошло после того, как Международная федерация дзюдо разрешила российским спортсменам выступать на соревнованиях мирового уровня под нейтральным статусом. Это решение вызвало широкую критику, многие утверждали, что оно несправедливо по отношению к другим спортсменам.

Чемпионат мира пройдет с 7 по 13 мая в Дохе, Катар. Спортсмены будут бороться не только за медали, но и за очки, которые будут учитываться в их олимпийском рейтинге. Этот рейтинг будет играть решающую роль в определении отбора на Олимпийские игры 2024 года в каждой весовой категории.

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Сборная УКРАИНЫ на Чемпионат Мира в Ташкенте 2022 | Ukraine Team at Tashkent WC 2022