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Даниэль Кормье пошутил над списком лучших бойцов по версии Хабиба Нурмагомедова

0:56
Спорт

Бывший американский чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик Даниэль Кормье пошутил над списком величайших бойцов в истории по версии бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Даниэль Кормье пошутил над списком лучших бойцов по версии Хабиба Нурмагомедова

Кормье нашел забавным тот факт, что все имена были написаны вместе без пробелов и что Нурмагомедов изменил имена пяти бойцов из списка, включая Деметриуса Джонсона и Генри Сехудо. Кормье восхитился подходом Нурмагомедова к присвоению имен бойцам, поскольку он делает это так, как ему хочется.

"Мне это нравится! Он не хочет ставить пробелы, он мужчина!" воскликнул Кормье, по словам Би Джей Пенна.

Стоит отметить, что сам Хабиб Нурмагомедов ушел из профессионального ММА с рекордом 29-0 в 2020 году.

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Хабиб Нурмагомедов занял третье место в рейтинге лучших бойцов MMA
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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