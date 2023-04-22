Общий долг клубов Франции приближается к 1 млрд евро

1:19 Your browser does not support the audio element. Спорт

Национальная дирекция Франции по контролю за управлением профессиональными футбольными клубами (DNCG) опубликовала свой последний отчет о финансовом состоянии футбольных клубов страны в сезоне 2021/2022. Отчет показал, что чистый убыток клубов Лиги 1 и Лиги 2 составил €601 млн/54 млрд рублей, что меньше, чем €645 млн в предыдущем сезоне.

Отмечается, что "ПСЖ" выплачивает рекордную общую зарплату в размере 729 млн евро/65 млрд рублей. Чистый дефицит бюджета парижан составляет €368 млн, а активы, по оценкам компании, превышают €1 млрд (€1,02 млрд). Для сравнения, "Марсель" зафиксировал дефицит в размере €31 млн. Также в минусе оказались "Бордо" (€53 млн), "Лорьян" (€2,8 млн), "Мец" (€12 млн), "Монако" (€187 млн), "Ницца" (€59 млн), "Ренн" (€12 млн), "Сент-Этьен" (€6,8 млн) и "Труа" (€31 млн).

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