ЦСКА одержал уверенную победу над "Ак Барсом" в Кубке Гагарина

На стадионе "Татнефть-Арена" в Казани завершился второй матч финальной серии Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023, в котором местная команда "Ак Барс" принимала московский ЦСКА. Армейцы выиграли игру со счетом 3:0.
В результате счет в финальной серии Кубка Гагарина стал равным — 1-1. Следующие матчи пройдут в Москве 21 и 23 апреля. При необходимости дополнительные матчи будут проведены 25 (Казань), 27 (Москва) и 29 (Казань) апреля.
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