ЦСКА одержал уверенную победу над "Ак Барсом" в Кубке Гагарина

1:12 Your browser does not support the audio element. Спорт Командные виды Хоккей

На стадионе "Татнефть-Арена" в Казани завершился второй матч финальной серии Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023, в котором местная команда "Ак Барс" принимала московский ЦСКА. Армейцы выиграли игру со счетом 3:0.

На 13-й минуте первого периода Владислав Каменев забил первый гол в матче с передач Константина Окулова и Сергея Плотникова.

забил первый гол в матче с передач Константина Окулова и Сергея Плотникова. "Ак Барсу" удалось сравнять счет, но гол был отменен, так как был забит через секунду после окончания первого периода.

счет, но гол был отменен, так как был забит через секунду после окончания первого периода. На 15-й минуте второго периода Ярослав Дыбленко с передач Михаила Григоренко и Прохора Полтапова удвоил преимущество гостей.

с передач Михаила Григоренко и Прохора Полтапова удвоил преимущество гостей. Последний гол в игре Михаил Григоренко забил в пустые ворота.

В результате счет в финальной серии Кубка Гагарина стал равным — 1-1. Следующие матчи пройдут в Москве 21 и 23 апреля. При необходимости дополнительные матчи будут проведены 25 (Казань), 27 (Москва) и 29 (Казань) апреля.

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КХЛ Обзор Кубка Гагарина 2023 | Шикарный первый матч финальной серии | «Ак Барс» начинает с победы!