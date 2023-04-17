Окружение гандболистки Дивак подтвердило смертельное падение спортсменки с 8-го этажа

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

В окружении трехкратной чемпионки России по гандболу Виктории Дивак подтвердили, что 29-летняя спортсменка погибла в результате падения из окна многоэтажного дома.

Ранее сегодня, 17 апреля, стало известно, что Дивак скончалась. Ее тело было обнаружено под окном здания. Видимых причин для самоубийства не было, так как гандболистка всего за день до этого участвовала в матче против ЦСКА в чемпионате России (28:37).

"Виктория выпала из окна многоэтажного дома"

- сообщает источник, на который ссылается ТАСС.

Виктория была воспитанницей волгоградской школы гандбола и трехкратной чемпионкой России в составе "Динамо-Синары". Дивак также выступала за "Кубань", немецкий "Галле-Нойштадт", французский "Ашенхайм Трюхтерсхайм" и белорусский "Гомель". К "Астраханочке" гандболистка присоединилась в 2021 году.

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Виктория Дивак в ожидании нового сезона