Московский Спартак одержал победу над Торпедо в Лужниках

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15 апреля на стадионе "Лужники" в Москве состоялся матч 23-го тура Российской Премьер-лиги. Игра проходила между двумя местными командами - "Торпедо" и "Спартак". Финальный свисток, который дал Павел Шадыханов, зафиксировал победу команды гостей со счетом 1:2.

На 12-й минуте "Спартак" подал угловой удар, после которого мяч попал в руку Равилю Нетфулину . Павел Шадыханов просмотрел повтор и назначил штрафной удар в ворота "Торпедо", который Кейта Бальде не смог реализовать, так как сенегальский нападающий попал в перекладину.

. Павел Шадыханов просмотрел повтор и назначил штрафной удар в ворота "Торпедо", который не смог реализовать, так как сенегальский нападающий попал в перекладину. На 18-й минуте Бальде загладил свою вину за пропущенный пенальти, забив точный гол. Михаил Игнатов попытался сделать передачу на фланг, но мяч отскочил и попал в штрафную площадь. Данил Пруцев сделал передачу на Бальде, который расположился на своей позиции и пробил в дальний нижний угол ворот.

попытался сделать передачу на фланг, но мяч отскочил и попал в штрафную площадь. сделал передачу на Бальде, который расположился на своей позиции и пробил в дальний нижний угол ворот. На 40-й минуте полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов не сумел реализовать пенальти, пробивая в нижний угол, но Егор Бабурин угадал направление и отклонил мяч в сторону.

не сумел реализовать пенальти, пробивая в нижний угол, но угадал направление и отклонил мяч в сторону. На 45+1-й минуте Роман Зобнин успешно реализовал пенальти. Стоит отметить, что две предыдущие попытки "Спартака" пробить со штрафного не увенчались успехом. В конце первого тайма главный тренер "Торпедо" Жозеп Клотет был удален с поля с прямой красной карточкой.

успешно реализовал пенальти. Стоит отметить, что две предыдущие попытки "Спартака" пробить со штрафного не увенчались успехом. В конце первого тайма главный тренер "Торпедо" был удален с поля с прямой красной карточкой. На 68-й минуте Руслан Литвинов получил вторую желтую карточку и также был удален с поля. На последних минутах матча еще один игрок "Спартака", Кристофер Мартинс Перейра, получил красную карточку, и красно-белые пропустили еще один гол, который забил Илья Стефанович.

С победой "Спартак" набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице. "Торпедо" (13) находится на шестнадцатом месте.

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Аудиотрансляция матча «Торпедо» — «Спартак»