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Московский Спартак одержал победу над Торпедо в Лужниках

2:08
Спорт

15 апреля на стадионе "Лужники" в Москве состоялся матч 23-го тура Российской Премьер-лиги. Игра проходила между двумя местными командами - "Торпедо" и "Спартак". Финальный свисток, который дал Павел Шадыханов, зафиксировал победу команды гостей со счетом 1:2.

Московский Спартак одержал победу над Торпедо в Лужниках
  • На 12-й минуте "Спартак" подал угловой удар, после которого мяч попал в руку Равилю Нетфулину. Павел Шадыханов просмотрел повтор и назначил штрафной удар в ворота "Торпедо", который Кейта Бальде не смог реализовать, так как сенегальский нападающий попал в перекладину.
  • На 18-й минуте Бальде загладил свою вину за пропущенный пенальти, забив точный гол. Михаил Игнатов попытался сделать передачу на фланг, но мяч отскочил и попал в штрафную площадь. Данил Пруцев сделал передачу на Бальде, который расположился на своей позиции и пробил в дальний нижний угол ворот.
  • На 40-й минуте полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов не сумел реализовать пенальти, пробивая в нижний угол, но Егор Бабурин угадал направление и отклонил мяч в сторону.
  • На 45+1-й минуте Роман Зобнин успешно реализовал пенальти. Стоит отметить, что две предыдущие попытки "Спартака" пробить со штрафного не увенчались успехом. В конце первого тайма главный тренер "Торпедо" Жозеп Клотет был удален с поля с прямой красной карточкой.
  • На 68-й минуте Руслан Литвинов получил вторую желтую карточку и также был удален с поля. На последних минутах матча еще один игрок "Спартака", Кристофер Мартинс Перейра, получил красную карточку, и красно-белые пропустили еще один гол, который забил Илья Стефанович.

С победой "Спартак" набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице. "Торпедо" (13) находится на шестнадцатом месте.

 

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Аудиотрансляция матча «Торпедо» — «Спартак»
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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