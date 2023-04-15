"Краснодар" обыграл "Сочи" в матче 23-го тура Российской Премьер-лиги

15 апреля на стадионе "Фишт" в Сочи состоялся матч 23-го тура Российской Премьер-лиги. Местная команда "Сочи" играла против "Краснодара". Финальный свисток Виталия Мешкова ознаменовал победу команды гостей со счетом 0:2.
"Краснодар" набрал 38 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице, а "Сочи" с 31 очком расположился на девятом месте.
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