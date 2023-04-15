"Краснодар" обыграл "Сочи" в матче 23-го тура Российской Премьер-лиги

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15 апреля на стадионе "Фишт" в Сочи состоялся матч 23-го тура Российской Премьер-лиги. Местная команда "Сочи" играла против "Краснодара". Финальный свисток Виталия Мешкова ознаменовал победу команды гостей со счетом 0:2.

На 40-й минуте "Краснодар" вышел вперед благодаря голу Жоао Батчи : Сочинец совершил грубый оборот в центре поля, а полузащитник подхватил мяч и красиво пробил из-под ног защитника, попав в ближнюю стойку без шансов для Дениса Адамова .

: Сочинец совершил грубый оборот в центре поля, а полузащитник подхватил мяч и красиво пробил из-под ног защитника, попав в ближнюю стойку без шансов для . На 48-й минуте Никита Кривцов забил второй гол за "Краснодар": Эдуард Сперцян начал контратаку через центр и сделал своевременную передачу на левый край штрафной. Батчи сделал передачу на дальний угол ворот, Джон Кордоба сделал отличный сейв на 11-метровой отметке, откуда подбежал Кривцов и вколотил мяч в угол ворот.

"Краснодар" набрал 38 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице, а "Сочи" с 31 очком расположился на девятом месте.

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