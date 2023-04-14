Теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал "Мастерса" в Монте-Карло

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Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло.

Призовой фонд турнира составляет более 5,7 млн евро. Рублёв (6-й номер рейтинга ATP) получил пятый номер посева. В четвертьфинале россиянин одержал победу над немецким теннисистом Яном-Леннардом Штруффом со счетом 6:1, 7:6 (7:5).

Спортсмены провели на корте 1 час 39 минут.

Рублёв является одним из самых талантливых теннисистов современности.

Турнир в Монте-Карло является одним из самых престижных и является частью серии "Мастерс". Попадание в полуфинал — это действительно большая победа для Рублева. В прошлом году Рублёв завершил выступление на "Мастерсе" в Монако в третьем круге.

Другой россиянин Даниил Медведев также одержал победу над своим соперником.

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Рублёв вышел в полуфинал "Мастерса" в Монте-Карло