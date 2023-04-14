Медведев извинился перед Зверевым за поведение на матче в Монте-Карло

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Российский теннисист Даниил Медведев извинился перед немцем Александром Зверевым за своё поведение на матче в Монте-Карло.

Матч между Медведевым (5-й номер рейтинга ATP) и Зверевым (14-й номер рейтинга ATP) был довольно напряженным и продолжался более трёх часов. Но в итоге Даниил сумел одержать победу со счетом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7). Это был третий круг турнира ATP в Монте-Карло.

Медведев эмоционально реагировал на неудачные моменты, что привело к некоторым инцидентам. В одном из эпизодов он повредил сетку, а в другом отправил мяч со всей силы в щиты. Кроме того, он спорил с трибунами и заставлял их перестать свистеть. После победы Медведев извинился перед Зверевым за свое поведение.

"Я вёл себя как говно, извини", — сказал Медведев во время рукопожатия у сетки.

Медведев продолжит свой путь к победе, встретившись со следующим соперником — датчанином Хольгером Руне.

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"Я вёл себя как говно": Медведев извинился перед Зверевым