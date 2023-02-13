Издание Daily Mail сообщает, что известный миллиардер, владелец "Твиттера" и Tesla Илон Маск планирует принять участие в конкурсе на покупку "Манчестер Юнайтед".
Подача заявок на покупку английского гранда завершится в пятницу. Среди конкурентов Илона Маска значатся несколько инвесторов из Саудовской Аравии.
Сейчас состояние Маска равняется примерно € 178 млрд, а ориентировочная цена "Манчестер Юнайтед" варьируется в районе € 5 млрд.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.