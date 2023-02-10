Криштиану Роналду оформил покер в матч с "Аль-Вахдой"

Матч 16 тура чемпионата Саудовской Аравии между "Аль-Насром" и "Аль-Вахдой" завершился крупной победой хозяев со счетом 4:0. Все четыре мяча на свой счет записал Криштиану Роналду.

Звездный форвард отличился в каждом из таймов по два раза, свой первый гол он забил на 21 минуте, а на исходя первого тайма отправил второй мяч в ворота гостей. После перерыва Криштиану Роналду отличился еще дважды, таким образом, принеся своей команде крупную победу над "Аль-Вахдой".

На данный момент звездный португалец забил в чемпионате Саудовской Аравии пять мячей, сыграв три матча.