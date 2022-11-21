Соболев: "Кроме Сербии, на ЧМ-2022 болеть не за кого"

Нападающий "Спартака" и сборной России Александр Соболев поделился своим мнением о стартовавшем в Катаре ЧМ-2022. По словам футболиста, на Мундиале можно посмотреть только на игру сборной Сербии.

"Это братский нам народ, буду надеяться на их победу. Больше болеть мне там не за кого. Думаю, что не буду смотреть ЧМ, но сербов посмотрю", — приводит "РБ Спорт" слова Соболева.

Кроме того, российский форвард заявил, что национальная команда "как минимум вышла бы из группы", если бы попала на ЧМ. Команда была исключена из отборочных игр на ЧМ-2022 после начала СВО.

Чемпионат мира стартовал в Катаре 20 ноября матчем, в котором хозяева турнира проиграли Эквадору со счётом 0:2.

21 ноября на ЧМ-2022 сыграют:

Англия — Иран;

Сенегал — Нидерланды;

США — Уэльс.