Дебилы запретили "Ленинград" в Ленинграде — Пригожин

Петербургский ФК "Зенит" на "Газпром Арене" 9 июля стал обладателем Суперкубка России по футболу. На этот раз "сине-белые" противостояли "красно-белым" игрокам столичного "Спартака". Зенитовцы одержали верх — 4:0. Но радость победы была омрачена скандальным запретом музыканту Сергею Шнурову поздравить петербургских футболистов и болельщиков, исполнив гимн футбольного клуба с невских берегов.

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин в ответ на вопрос от портала "Дни.ру": "Кто на самом деле отменил выступление Шнурова, и связано ли это с администрацией Петербурга?", резко высказался по поводу сложившейся ситуации, подчеркнув, что она — абсурдна.

"Не знаю, кто отменил участие Шнурова. Но надо быть законченным дебилом, чтобы запретить группе "Ленинград" спеть в Ленинграде на финале Суперкубка России гимн нашего "Зенита", тем более, когда "Зенит" победил", — подчеркнул предприниматель.