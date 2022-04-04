Резцова благодарна Симону Фуркаду, не побоявшемуся угроз за поддержку РФ

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова выразила свою признательность французскому спортсмену Симону Фуркаду, который не побоялся общественного осуждения и поддержал несправедливо отстранённых российских биатлонистов на чемпионате мира-2022 среди юниоров в США.

"Поддерживаю его на двести процентов. Спорт без наших спортсменов — не спорт. Такая реакция на Западе понятна. Это чистая политика", — приводит слова Резцовой "Спорт-Экспресс".

Первого апреля прямо во время соревнований российской команде объявили, что их снимают с участия в эстафете.

После объявления об отстранении с российской вакс-кабины были убраны таблички с флагом России. Симону Фуркаду показалось это неправильным и, чтобы выразить свою поддержку российским спортсменам и продемонстрировать, что "он с ними на сто процентов", французский биатлонист порвал французский флаг на полосы и, поменяв их местами, приклеил на российскую вакс-кабину в виде российского триколора.

Фуркад объяснил свой поступок тем, что ему кажется несправедливым, что из-за политики страдают ни в чём не виноватые спортсмены, ему было больно смотреть на слёзы российских биатлонистов и тренеров, и он категорически против отстранения россиян и белорусов от соревнований.

После этого Симону Фуркаду в соцсетях поступило множество враждебных и угрожающих посланий.