Тутберидзе оценила прокат Валиевой: "Что ты вообще перестала бороться?"

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала выступление 15-летней спортсменки, участницы допингового скандала Камилы Валиевой на Играх в Пекине. Она сделала несколько ошибок во время проката и получила четвёртое место.

"Ну что ты так отпустила-то всё? Что ты вообще перестала бороться? Ну объясни, ты где-то после акселя вообще отпустила", — сказала Тутберидзе Валиевой, передаёт Sports.ru.

Ранее Валиева набрала 224,09 балла на соревновании и заняла четвёртое место. Победила в турнире Анна Щербакова. Серебро досталось Александре Трусовой. Третье место получила фигуристка из Японии Каори Сакамото.

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