Украинский скелетонист Гераскевич объяснил свой политический жест на ОИ

Скелетонист из Украины Владислав Гераскевич, ранее сделавший политическое заявление после своего выступления в состязании, объяснил, зачем это сделал и не боится ли наказания.

"Я за мир в стране, никто не хочет войны. Боюсь ли санкций из-за своего заявления? Я очень боюсь войны, как любой нормальный человек", — сказал Гераскевич, которого цитирует Sport24.

Он добавил, что уважает россиян как спортсменов, но угроза войны — это то, что важнее личного отношения.

"Есть вещи, которые важнее наших отношений. Есть люди, которые могут пострадать, погибнуть через какие-то минуты. Мы против войны", — заключил Гераскевич.

Характерно, что ответы атлет давал на украинском языке, несмотря на то, что вопросы ему задавали на русском.

Ранее после своего выступления на Олимпиаде скелетонист показал публике флаг своей страны, на котором было написано на английском "Нет войне на Украине". Спортсмен сделал это, зная, что по регламенту МОК во время Игр любые политические заявления и жесты находятся под запретом.

Более того, сани Гераскевича также отличаются политизированным дизайном: на них есть рисунок с контурами Украины с входящим в её состав Крымом.

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