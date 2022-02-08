Блогер Елена Миро обрушилась на украинских спортсменов, которые одни остались сидеть, когда весь зал рукоплескал стоя российской фигуристке Камиле Валиевой.
Светский обозреватель отмечает, что прокат Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине не может не вызывать восторг. Миро уверена, что у одарённой фигуристки просто нет соперников. Свой пост блогер озаглавила словами: "Кто не скачет..."
"После произвольной программы Камилы в командных соревнованиях встали и аплодировали даже другие сборные. Те, кто претендовал на медали, в том числе — золотую. Это тот случай, когда сами соперники понимают, что даже завидовать не имеет смысла", — написала блогер в своём "ЖЖ".
Миро не одобрила реакцию украинцев на выступление Валиевой.
"Угадаете, кто не встал?" — задаёт риторический вопрос автор "Живого журнала".
Миро уверена, что чувство соперничества тут не причём, так как украинцы претендовали лишь на место в тридцатке.
"Неужели, украинские фигуристы решили, что мнимое вторжение на Украину готовит лично Камила?" — иронизирует блогер.
Светский обозреватель напоминает об олимпийском принципе, который гласит, что спорт — вне политики.
"Японцы, китайцы, американцы и немцы в восторге. Им, как и нам, довелось увидеть программу, которой на сегодня нет просто равных. Никто не сдерживает эмоций, восторга — соперники вскочили и хлопают", — отмечает Миро.
Этот инцидент председатель Комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев назвал "зомбированием и политическая агитация с запугиванием и шантажом спортсменов".
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