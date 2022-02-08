Миро о реакции украинцев на прокат фигуристки РФ: "Угадаете, кто не встал?"

Блогер Елена Миро обрушилась на украинских спортсменов, которые одни остались сидеть, когда весь зал рукоплескал стоя российской фигуристке Камиле Валиевой.

Светский обозреватель отмечает, что прокат Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине не может не вызывать восторг. Миро уверена, что у одарённой фигуристки просто нет соперников. Свой пост блогер озаглавила словами: "Кто не скачет..."

"После произвольной программы Камилы в командных соревнованиях встали и аплодировали даже другие сборные. Те, кто претендовал на медали, в том числе — золотую. Это тот случай, когда сами соперники понимают, что даже завидовать не имеет смысла", — написала блогер в своём "ЖЖ".

Миро не одобрила реакцию украинцев на выступление Валиевой.

"Угадаете, кто не встал?" — задаёт риторический вопрос автор "Живого журнала".

Миро уверена, что чувство соперничества тут не причём, так как украинцы претендовали лишь на место в тридцатке.

"Неужели, украинские фигуристы решили, что мнимое вторжение на Украину готовит лично Камила?" — иронизирует блогер.

Светский обозреватель напоминает об олимпийском принципе, который гласит, что спорт — вне политики.

"Японцы, китайцы, американцы и немцы в восторге. Им, как и нам, довелось увидеть программу, которой на сегодня нет просто равных. Никто не сдерживает эмоций, восторга — соперники вскочили и хлопают", — отмечает Миро.

Этот инцидент председатель Комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев назвал "зомбированием и политическая агитация с запугиванием и шантажом спортсменов".

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