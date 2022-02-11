Губерниев возмутился вопросу иноСМИ Валиевой про допинг

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев не смог сдержать эмоций по поводу бестактности иностранных журналистов в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой.

Утром 11 февраля во время прохождения микст-зоны один из корреспондентов британского издания Daily Mail спросил Валиеву, принимала ли она запрещённое вещество. Фигуристка оставила вопрос без ответа. Помочь выйти из ситуации ей никто не мог, потому что других членов команды и тренеров не было поблизости.

Губерниев уверен, что Валиевой сейчас как никогда нужна поддержка, и её нужно защищать, объяснять и бороться.

"А потом уже выяснять, что произошло и как так получилось", — добавил комментатор в беседе со Sports.ru.

Губерниев полагает, что британскому журналисту не стоит гордиться своим вопросом, заданном 15-летней фигуристке, так как прецеденты вопиющего невежества среди британцев наблюдаются в последнее время часто.

"Британский журналист гордится своим вопросом Валиевой? У них министр иностранных дел думает, что Воронеж и Ростов — это территория Украины. Поэтому нечего удивляться, что их корреспондент радуется вопросу ребенку про допинг. Пусть будет на его совести", — заключил Губерниев.

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