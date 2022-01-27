Шнур высмеял идею с паспортами болельщиков

В Сети появился новый клип музыканта Сергея Шнурова и его группы "Ленинград" на песню "Па-спорт", в тексте которой критикуется введение паспорта болельщика — FAN ID — для фанатов спорта.
"Что ни день, то мыслей миллион: сделать паспорт посетителя концертов или паспорт, чтобы сходить на стадион. Паспорт радости, документ для грусти, справку посетителя пивнушки", — иронично высмеивает Шнуров.
Напомним, с 1 июня 2022 года для посещения некоторых официальных спортивных соревнований болельщикам необходимо пройти идентификацию и аутентификацию, оформив FAN ID. Данное правило распространяется как на организаторов мероприятий, так и на участников.
Подобные нововведения вызвали волну критики со стороны фанатов спорта. В частности, сообщество болельщиков клубов ЦСКА, "Спартак", "Зенит", "Ростов" и "Краснодар" объявили бойкот игр из-за новой системы прохода на стадионы.
В скором времени в Петербурге пройдет ряд крупных спортивных мероприятий. Среди них St. Petersburg Ladies' Trophy, матчи Лиги чемпионов Европейской конфедерации по волейболу, матчи Чемпионата Высшей лиги по хоккею и прочее. При этом эпидемиологическая обстановка в городе продолжает оставаться крайне напряженной. За минувшие сутки в городе зафиксировано более 10 тысяч заболевших COVID-19.
Несмотря на это, губернатор Петербурга Александр Беглов не стал переносить указанные спортивные мероприятия, разве что количество доступных мест ограничат до 50%. В Смольном считают, что избежать роста числа заболевших коронавирусом поможет усиление ограничений. Однако эксперты говорят, что этих мер может оказаться недостаточно.
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