Губерниев назвал лицо российского футбола на международной арене

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, кого, по его мнению, можно считать лицом российского футбола на международном уровне. Губерниев убеждён, что таким лицом можно считать арбитра Сергея Карасёва, назначенного судить игру между "Бенфикой и Барселоной" в рамках пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов. Матч состоится на стадионе "Камп Ноу" в Испании 23 ноября.

"Сергей Карасёв — флагман и лицо российского футбола на международной арене. У меня нет никаких сомнений, что он способен судить финалы чемпионата мира, Лиги Европы и Лиги Чемпионов", — сказал телеведущий в беседе со Sport24.

Губерниев добавил, что совершенно не удивлён назначением Карасёва на матч "Барселоны". Он подчеркнул, что в мире высоко ценят квалификацию арбитра, и выразил уверенность, что поклонники футбола в ближайшем будущем смогут увидеть его в финале большого турнира.

Россиянин Сергей Карасёв входит в список лучших мировых арбитров. Он судил многие решающие матчи: чемпионат мира в России, матч полуфинала Лиги Европы между "Зальцбургом" и "Марселем" в 2018 году, матчи Евро-2020, Суперкубок УЕФА на встрече "Челси" с "Вильярреалом".

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