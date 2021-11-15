Губерниев прокомментировал поражение сборной России: "Футбола почти не было"

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев дал комментарий по поводу проигрыша российской сборной в игре 10 тура отборочного турнира Чемпионата мира-2022, в которой россияне встретились с хорватами.

Дмитрий Губерниев написал в своём Telegram о том, что в ходе матча как такового футбола было очень мало:

"Футбола почти не было. В первом тайме ещё местами. Во втором никакого".

Комментатор поддержал российских футболистов, отметив, в каких сложных условиях им пришлось играть:

"Наши делали всё, что могли. Но по такой погоде заползти могло всё что угодно! Особенно при том, что мяч из нашей штрафной выходил редко! Вовремя не заменили Кудряшова. У него сводило ноги!"

Губерниев считает, что российским футболистам не хватило совсем немного для победы:

"Мы были очень близки к ЧМ. Теперь будет сложнее. Надо играть в футбол и побеждать дважды. Вперёд, Русь футбольная!"

Матч Хорватия — Россия завершился со счётом 1:0 победой хорватской команды. Единственный забитый в ворота России мяч был автоголом Фёдора Кудряшова.

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