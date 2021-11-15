Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев дал комментарий по поводу проигрыша российской сборной в игре 10 тура отборочного турнира Чемпионата мира-2022, в которой россияне встретились с хорватами.
Дмитрий Губерниев написал в своём Telegram о том, что в ходе матча как такового футбола было очень мало:
"Футбола почти не было. В первом тайме ещё местами. Во втором никакого".
Комментатор поддержал российских футболистов, отметив, в каких сложных условиях им пришлось играть:
"Наши делали всё, что могли. Но по такой погоде заползти могло всё что угодно! Особенно при том, что мяч из нашей штрафной выходил редко! Вовремя не заменили Кудряшова. У него сводило ноги!"
Губерниев считает, что российским футболистам не хватило совсем немного для победы:
"Мы были очень близки к ЧМ. Теперь будет сложнее. Надо играть в футбол и побеждать дважды. Вперёд, Русь футбольная!"
Матч Хорватия — Россия завершился со счётом 1:0 победой хорватской команды. Единственный забитый в ворота России мяч был автоголом Фёдора Кудряшова.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Москва ассиметрично ответит на продолжающиеся враждебные действия и "недружественные шаги" Запада.