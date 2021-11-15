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У олимпийской чемпионки по гимнастике Татаревой в аэропорту украли вещи

Спорт

У многократной чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике, победительницы Олимпиады 2016 года Анастасии Татаревой в аэропорту украли вещи. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.

У олимпийской чемпионки по гимнастике Татаревой в аэропорту украли вещи

"Прямо в аэропорту увели рюкзак, в котором, кроме iPad и MacBook, кошелька с картами и всей наличкой, был ещё загранпаспорт и права. Отработали профессионально, пропажу заметили слишком поздно. Примерно через час начались активные списания с карт, которые мы оперативно заблокировали. Ребята сегодня собрали флеш-рояль".

Татарева считает, что сама была не слишком внимательна, и очень переживает из-за кражи. 24-летняя гимнастка рассказала, что сразу обратилась в правоохранительные органы. В полиции ей пришлось несколько часов давать показания.

Анастасия Татарева стала призёром в групповом многоборье на Олимпиаде в Пекине летом 2021 года, завоевав серебряную медаль в составе сборной России.

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Анастасия Татарева, Олимпийская чемпионка (2016), серебряный призёр Олимпиады в Токио
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова
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