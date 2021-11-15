У олимпийской чемпионки по гимнастике Татаревой в аэропорту украли вещи

У многократной чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике, победительницы Олимпиады 2016 года Анастасии Татаревой в аэропорту украли вещи. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.

"Прямо в аэропорту увели рюкзак, в котором, кроме iPad и MacBook, кошелька с картами и всей наличкой, был ещё загранпаспорт и права. Отработали профессионально, пропажу заметили слишком поздно. Примерно через час начались активные списания с карт, которые мы оперативно заблокировали. Ребята сегодня собрали флеш-рояль".

Татарева считает, что сама была не слишком внимательна, и очень переживает из-за кражи. 24-летняя гимнастка рассказала, что сразу обратилась в правоохранительные органы. В полиции ей пришлось несколько часов давать показания.

Анастасия Татарева стала призёром в групповом многоборье на Олимпиаде в Пекине летом 2021 года, завоевав серебряную медаль в составе сборной России.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.