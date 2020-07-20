Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Татарева сообщила о том, что испытывает проблемы со здоровьем. 23-летняя спортсменка заявила, что последний год для неё был очень сложным. 19 июля девушка отметила день рождения.
"Год, который был для меня очень сложным — как физически, так и морально. Были и радости, и разочарования. Мало кто знает о серьёзных проблемах со здоровьем, но сегодня я решила с вами этим поделиться, не вдаваясь в подробности.
Для восстановления мне потребовалось много сил, терпения и времени. Мысль "что же будет дальше?" никогда не покидала", — написала Татарева в Instagram.
Татарева поблагодарила родителей и тренера Ирину Винер-Усманову за помощь и поддержку.
"Хочу сказать слова благодарности своим родителям, находящимся рядом и в радости, и в трудные минуты! Ирине Александровне Винер — за поддержку и твёрдую уверенность в собственных силах! И моему мужчине, на сильное и мужественное плечо которого я могу всегда положиться", — написала Татарева.
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