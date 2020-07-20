Олимпийская чемпионка Татарева рассказала о проблемах со здоровьем

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Татарева сообщила о том, что испытывает проблемы со здоровьем. 23-летняя спортсменка заявила, что последний год для неё был очень сложным. 19 июля девушка отметила день рождения.

"Год, который был для меня очень сложным — как физически, так и морально. Были и радости, и разочарования. Мало кто знает о серьёзных проблемах со здоровьем, но сегодня я решила с вами этим поделиться, не вдаваясь в подробности. Для восстановления мне потребовалось много сил, терпения и времени. Мысль "что же будет дальше?" никогда не покидала", — написала Татарева в Instagram.

Татарева поблагодарила родителей и тренера Ирину Винер-Усманову за помощь и поддержку.