Сразу 12 сборных угрожают покинуть ФИФА: "Конфликт интересов"

Новые реформы могут оставить Международную федерацию футбола сразу без 12 европейских сборных. Клубы не согласны с переменами в проведении мундиаля, что приведёт к открытому конфликту интересов между ФИФА и УЕФА.

Из-за инициатив всемирной футбольной ассоциации сборные планируют отказаться от участия в чемпионатах мира, передаёт РЕН.ТВ.

В ФИФА предложили проводить мундиаль раз в два года. До этого чемпионат отыгрывали раз в четыре года. Футбольные клубы заявили, что это недопустимо и матчи пойдут "внахлёст" друг на друга. Либо практически одновременно с чемпионатами Европы.

Спортивные комментаторы согласились с позицией сборных. Из-за реформ футбольные матчи могут потерять зрелищность, а игроки не успевают "прийти в себя".

Ранее глава ФИФА назвал Россию "великой футбольной державой". Чемпионат на российском поле руководитель Международной федерации футбола оценил как "величайший" и посоветовал спортсменам РФ "больше тренироваться".

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