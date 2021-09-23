Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в среду заявил, что чемпионат мира в России стал лучшим в истории. Кроме того, он уверен в возможностях сборной России.
Как передает РИА Новости, эти неожиданные признания Инфантино прозвучали во время блиц-интервью на полях Генассамблеи ООН.
"Россия — великая футбольная держава, и там мы провели лучший чемпионат в истории. Вам (российской сборной по футболу. — Прим. ред.) просто нужно продолжать играть и тренироваться", — сказал Инфантино.
Напомним, ЧМ по футболу прошёл в России в 2018 году. Победителем стала сборная Франции. Сборная России вышла в четвертьфинал, где проиграла Хорватии в серии пенальти.
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