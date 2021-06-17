ФИФА может исключить сборную Норвегии из-за бойкота ЧМ в Катаре

Сборная Норвегии может заработать длительное отстранение из-за позиции собственной футбольной ассоциации (NFF) по участию в чемпионате мира-2022 в Катаре. 20 июня норвежская федерация должна рассмотреть вопрос о бойкоте турнира, сообщает NRK.

Норвегия принципиально против проведения ЧМ в Катаре. По утверждению NFF, в этой стране нарушаются права человека. Ранее сообщалось о большом количестве смертей и травм во время строительства стадионов ЧМ-2022.

Сборная Норвегии на отборочные игры выходит в футболках, на которых нанесены призывы к защите прав человека в Катаре. Команда в первых матчах победила Гибралтар (4:0) и Черногорию (1:0), но уступила Турции (0:3).

Международная федерация футбола (ФИФА) отправила в NFF предупреждение о том, что в случае объявления бойкота сборная Норвегии будет исключена не только из отбора на ЧМ-2022, но и следующего за ним турнира (ЧМ-2026 в Северной Америке).