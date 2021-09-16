Ничейный результат в матче первого тура группового турнира Лиги Европы между московским "Локомотивом" и французским "Марселем" позволил России не выпасть из десятки в таблице коэффициентов УЕФА. Матч, проходивший на поле железнодорожников, завершился со счётом 1:1.
"Локо" проигрывал после гола Юндера с пенальти, который был забит на 59-й минуте. Спас российскую команду новичок Тино Анджорин, переехавший в Москву из лондонского "Челси". Англичанин установил окончательный счёт на 89-й минуте игры.
Одного очка трёх российских клубов на этой неделе (ранее свои матчи проиграли "Зенит" и "Спартак") хватило для "поддержания штанов" - пока Украина, которая идёт 11-й, не обойдёт Россию в рейтинге. Вне зависимости от исхода матча украинской "Зари" против норвежского "Будё/Глимт" в таблице коэффициентов УЕФА россияне останутся десятыми.
Вместе с тем, итог квалификационных раундов и первого тура еврокубков для России на данный момент неутешительный. Россия на 38-м месте среди европейских стран в этом сезоне, набрав коэффициент 1,700.
В итоге за пять лет на счету России 30,882 балла. Снижение на 11-е место в рейтинге УЕФА грозит потерей места в групповом этапе Лиги чемпионов - оба клуба с большой вероятностью будут начинать в квалификации турнира. 12-е место гарантировано лишает возможности заявить клуб в группу ЛЧ.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Мировые СМИ ломают голову над вопросом: пойдёт ли на новый президентский срок Владимир Путин, и если нет, то кто возглавит Россию?