Ничья "Локомотива" не позволила Украине обойти Россию в рейтинге УЕФА

Ничейный результат в матче первого тура группового турнира Лиги Европы между московским "Локомотивом" и французским "Марселем" позволил России не выпасть из десятки в таблице коэффициентов УЕФА. Матч, проходивший на поле железнодорожников, завершился со счётом 1:1.

"Локо" проигрывал после гола Юндера с пенальти, который был забит на 59-й минуте. Спас российскую команду новичок Тино Анджорин, переехавший в Москву из лондонского "Челси". Англичанин установил окончательный счёт на 89-й минуте игры.

Падение России в рейтинге

Одного очка трёх российских клубов на этой неделе (ранее свои матчи проиграли "Зенит" и "Спартак") хватило для "поддержания штанов" - пока Украина, которая идёт 11-й, не обойдёт Россию в рейтинге. Вне зависимости от исхода матча украинской "Зари" против норвежского "Будё/Глимт" в таблице коэффициентов УЕФА россияне останутся десятыми.

Вместе с тем, итог квалификационных раундов и первого тура еврокубков для России на данный момент неутешительный. Россия на 38-м месте среди европейских стран в этом сезоне, набрав коэффициент 1,700.

Находиться в десятке помогает только хороший результат сезона-2017/18, когда сразу четыре клуба - "Зенит", "Локомотив", ЦСКА и "Спартак" добрались до евровесны, а в целом Россия была четвёртой по рейтингу сезона, уступив только Англии, Испании и Италии. Тогда в таблицу коэффициентов команды добавили недостижимые по нынешним меркам 12,600 балла.

Таблица коэффициентов УЕФА

В итоге за пять лет на счету России 30,882 балла. Снижение на 11-е место в рейтинге УЕФА грозит потерей места в групповом этапе Лиги чемпионов - оба клуба с большой вероятностью будут начинать в квалификации турнира. 12-е место гарантировано лишает возможности заявить клуб в группу ЛЧ.

Англия - 89,335. Испания - 81,570. Италия - 64,188. Германия - 62,499. Португалия - 44,549. Франция - 44,415. Голландия - 34,500. Австрия - 32,250. Шотландия - 31,300. Россия - 30,882. Украина - 30,400. Сербия - 27,375.

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