Курорт расширит зону катания на самом популярном и живописном Южном склоне еще на 2,6 км.
Это произойдет на участке от пересечения трасс Явор-2 и Примула с трассой Азалия. Такую возможность обеспечит прокладка новой трассы и установка еще одного подъемника. Это будет ленточный конвейер с галереей, так называемый "Волшебный ковер", который соответственно будет запущен в предстоящем зимнем сезоне. Его протяженность составит 150 погонных метров, производитель — компания LST (Франция-Италия). Новая комфортная трасса среднего уровня сложности пройдет по локальному хребту на высоте более 1970 метров над уровнем моря. Ее также отличают прекрасные видовые характеристики.
Кроме того, в районе верхней станции нового ленточного подъемника на Южном слоне будет установлена еще одна вышка сотовой связи, на которой разместят свое оборудование 4 оператора сотовой связи. Это очередной этап работы, связанный с увеличением зоны покрытия территории курорта и получения устойчивого сигнала. Хорошая связь в горах является важным фактором безопасности гостей курорта.
Курорт продолжает совершенствовать инфраструктуру для катания, расширяя некоторые трассы, что обеспечит дополнительную безопасность для райдеров. В новом сезоне более удобными для катания станут трассы:
В целях повышения уровня комфорта на "Роза Хутор" появится новый пересадочный хаб между канатными дорогами "Волчья скала", "Кавказский экспресс" и "Заповедный лес". На этом участке за счет демонтажа тоннеля появилась большая открытая площадка, что сделает это транспортное соединение более удобным.
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