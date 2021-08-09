Президент Израиля поддержал гимнастку после протестов из России

Политик признался, что был тронут выступлением спортсменки.

Президент Израиля Ицхак Герцог выступил со словами поддержки в адрес Линой Ашрам, выигравшей золотую награду в личном многоборье в соревнованих по художественной гимнастике на токийской Олимпиаде. Заявление президента было опубликовано в издании Israel Hayom.

Герцог призвал Ашрам не слушать возражения и протесты со стороны окружающих и заверил гимнастку, что вся страна ей гордится:

Когда мы увидели, как ты плачешь, стоя на пьедестале, как поднимают израильский флаг, увидели твою золотую медаль и услышали гимн Израиля — мы были растроганы до слёз!

Во время соревнований 7 августа Ашрам допустила грубую ошибку, но судьи поставили израильтянку на первое место. Российская гимнастка Дина Аверина получила серебро, уступив сопернице 0,150 балла. Многие российские тренеры и болельщики уверены, что у Авериной несправедливо отняли золотую медаль.

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