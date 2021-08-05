Николай Валуев ответил главе Антидопингового агентства, что делать и кто виноват

Российский политик и спортивный деятель Николай Валуев поговорил с Общественной Службой Новостей о допинговых скандалах, русских сказках и перестройке.

Эти три на первый взгляд никак не связанные между собой темы удалось свести воедино в ответ на высказывание главы Антидопингового агентства США Трэвиса Тайгарта:

"К сожалению, мы уже видели этот фильм ужасов раньше: Россия побеждает, а МОК и Всемирное антидопинговое агентство лишь всё запутывают, утверждая, что она отстранена".

Валуев на этот счёт посоветовал Тайгарту вместо фильмов ужасов читать русские сказки и учить историю. Виноват не допинг, а стремление русских преодолевать препятствия, считает политик:

"Создание трудностей ломает нытиков, а мы сильный народ. В трудную минуту мы сильнее концентрируемся на победе. Мы действительно себя так и настраиваем".

Отвечая на вопросы, Валуев также процитировал прусского короля Фридриха II:

"Русского мало убить, его надо ещё повалить”.

В качестве исторического аргумента этих слов он привел перестройку:

"Когда Горбачёв объявлял перестройку, умные люди, знавшие глубинные мотивы, которые движут нашим народом, говорили, что Западу не удастся нас свалить," — напомнил политик.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.