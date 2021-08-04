EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Гробовые проедаю": Садальский оправдался за роскошный ужин с устрицами
КГБ арестовал белорусского философа и писателя Владимира Мацкевича
"Уникальные" методы воспитания: в Петербурге отец едва не задушил сына
Фанаты не узнали располневшего Данилу Козловского
В Госдуме обвинили японцев в заражении российской спортсменки
Врачи запретили певице МакSим вставать с постели
Жителя Саратовской области убило молнией на глазах у сына
Норвежский тренер возмущён тем, как Россию называют на Олимпиаде в Токио
Переход в качество: инсайдеры сообщают о новой "установке" на выборы

Юрий Семин возглавил футбольный клуб "Ростов"

Спорт » Командные виды » Футбол

2 августа пост главного тренера "Ростова" покинул Валерий Карпин.

Юрий Семин возглавил футбольный клуб "Ростов"

Экс-главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин возглавил футбольный клуб "Ростов", сообщается на официальном сайте команды. Контракт с 74-летним специалистом подписан на два года. Помощниками Семина станут Юрий Батуренко, уже работавший с ним в "Локомотиве" (в прошлом сезоне возглавлял волгоградский "Ротор"), и тренер вратарей "Ростова" Виталий Кафанов.

Семин четырежды назначался на пост главного тренера "Локомотива" (1986-1990, 1992-2005, 2009-2010 и 2016-2020), трижды побеждал с москвичами в чемпионате России и шесть раз завоевывал с ними Кубок России. Также он возглавлял российскую сборную (2005), московское и киевское "Динамо" и другие команды.

2 августа из "Ростова" ушел тренер Валерий Карпин, ранее возглавивший сборную России. Клуб из Ростова-на-Дону начал новый сезон РПЛ с поражений — от петербургского "Зенита" и московского "Динамо".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

СЕМИН – как жить, как пить, как отдыхать и как относиться к смерти
Автор: Алексей Ткаченко
Последние материалы
Семьи погибших в ДТП в Турции жителей Самарской области получат по 1 млн рублей
Генерал СБУ о ядерном вооружении: "забудьте о сокращении"
"Гробовые проедаю": Садальский оправдался за роскошный ужин с устрицами
КГБ арестовал белорусского философа и писателя Владимира Мацкевича
COVID-19: лекарства нет, вакцины малоэффективны?
"Уникальные" методы воспитания: в Петербурге отец едва не задушил сына
Фанаты не узнали располневшего Данилу Козловского
В Госдуме обвинили японцев в заражении российской спортсменки
Вымирающих россиян заменят мигрантами
Врачи запретили певице МакSим вставать с постели
Популярное
Новости Белоруссии
Кто убил белорусского радикала Шишова

Следы предполагаемых убийц белорусского радикала Виталия Шишова надо искать среди его соратников, украинских радикалов, украинских спецслужб. 

Кто убил белорусского радикала Шишова
"Голос Америки": модернизация российского Транссиба - это ни разу не о политике
Экономика и бизнес
"Голос Америки": модернизация российского Транссиба - это ни разу не о политике
Военные новости
Адмирал Комоедов описал ответ РФ в случае удара США по Черноморскому флоту
Прибалтика
Мигранты в Литве угрожают Вильнюсу санкциями ЕС
Василий Амирджанов Репертуар театров станут контролировать худсоветы Василий Амирджанов Усам Оздемиров Одиссея модуля "Наука" привела американцев в замешательство Усам Оздемиров Любовь Степушова Тимановская - новая звезда оппозиции, или Почему предателей у Лукашенко всё больше Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
"Ваше Превосходительство господин Президент" — народ Грузии обратился к Путину
Новости Украины
Зеленский: "Возвращение Крыма — это лишь вопрос времени"
На Украине цены на газ устремились в космос
Газ
На Украине цены на газ устремились в космос
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников