Юрий Семин возглавил футбольный клуб "Ростов"

2 августа пост главного тренера "Ростова" покинул Валерий Карпин.

Экс-главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин возглавил футбольный клуб "Ростов", сообщается на официальном сайте команды. Контракт с 74-летним специалистом подписан на два года. Помощниками Семина станут Юрий Батуренко, уже работавший с ним в "Локомотиве" (в прошлом сезоне возглавлял волгоградский "Ротор"), и тренер вратарей "Ростова" Виталий Кафанов.

Семин четырежды назначался на пост главного тренера "Локомотива" (1986-1990, 1992-2005, 2009-2010 и 2016-2020), трижды побеждал с москвичами в чемпионате России и шесть раз завоевывал с ними Кубок России. Также он возглавлял российскую сборную (2005), московское и киевское "Динамо" и другие команды.

2 августа из "Ростова" ушел тренер Валерий Карпин, ранее возглавивший сборную России. Клуб из Ростова-на-Дону начал новый сезон РПЛ с поражений — от петербургского "Зенита" и московского "Динамо".

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