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В РФС назвали имя нового главного тренера сборной России по футболу

Спорт » Командные виды » Футбол

Имя нового главного тренера сборной России по футболу не нуждается в особом представлении. В своё время он был одним из ярких игроков — и в клубах, и в сборной.

В РФС назвали имя нового главного тренера сборной России по футболу

В Российском футбольном союзе определились с кандидатурой нового тренера национальной сборной. Предыдущий главный тренер, Станислав "усы надежды" Черчесов, покинул свой пост после провального выступления команды на Евро-2020. Поступали даже эмоциональные предложения признать наконец, что в России не умеют играть в футбол, и "закрыть" этот вид спорта, как в своё время это сделала Бразилия с хоккеем.

Главным тренером сборной России по футболу станет тренер ФК "Ростов" Валерий Георгиевич Карпин. Условия контракта уже согласованы, подписание документов состоится 26 июля. Договор будет заключён до 31 декабря с возможностью его продления, сообщается на сайте РФС.

"Сборная для него — новый вызов. И мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять", — прокомментировал кандидатуру нового главного тренера сборной президент РФС Александр Дюков.

Валерий Карпин, в свою очередь, поблагодарил РФС за оказанное доверие и пообещал сделать всё, чтобы сборная России прошла отбор на Чемпионат мира 2022 года в Катаре.

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Автор: Людмила Черткова
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