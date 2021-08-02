На Олимпиаде в Токио ожидается финал Россия — Украина с участием крымчанина

Уроженец Крыма мечтает принести олимпийское золото России.

На олимпийских соревнованиях по боксу 1 августа завершилось несколько поединков. В одном из них выход в полуфинал турнира оформил россиянин Глеб Бакши, выступающий в категории до 75 кг. В следующем раунде его будет ждать бразилец Эберт Консейсао.

В другом полуфинале этой же категории сойдутся чемпион мира 2017 года украинец Александр Хижняк и филиппинец Эумир Марсьяль.

Бакши и Хижняк являются фаворитами полуфинальных пар, поэтому на Олимпиаде в Токио высока вероятность проведения российско-украинского финала, и разговоры о политике в таком случае неизбежны. Тем более, что родившийся в Симферополе Глеб Бакши еще в 2019 году рассуждал о желании привезти олимпийское золото в российский Крым.

На счету Александра Хижняка две победы (2019, 2021) и ни одного поражения в поединках с Глебом Бакши. Учитывая статистику выступлений обоих боксеров, фаворитом в возможном олимпийском противостоянии выглядит именно украинец. Но для начала спортсменам необходимо выйти в финал.

Полуфинальные поединки в категории до 75 кг пройдут 5 августа, финал состоится 7 августа.