Уроженец Крыма мечтает принести олимпийское золото России.
На олимпийских соревнованиях по боксу 1 августа завершилось несколько поединков. В одном из них выход в полуфинал турнира оформил россиянин Глеб Бакши, выступающий в категории до 75 кг. В следующем раунде его будет ждать бразилец Эберт Консейсао.
В другом полуфинале этой же категории сойдутся чемпион мира 2017 года украинец Александр Хижняк и филиппинец Эумир Марсьяль.
Бакши и Хижняк являются фаворитами полуфинальных пар, поэтому на Олимпиаде в Токио высока вероятность проведения российско-украинского финала, и разговоры о политике в таком случае неизбежны. Тем более, что родившийся в Симферополе Глеб Бакши еще в 2019 году рассуждал о желании привезти олимпийское золото в российский Крым.
На счету Александра Хижняка две победы (2019, 2021) и ни одного поражения в поединках с Глебом Бакши. Учитывая статистику выступлений обоих боксеров, фаворитом в возможном олимпийском противостоянии выглядит именно украинец. Но для начала спортсменам необходимо выйти в финал.
Полуфинальные поединки в категории до 75 кг пройдут 5 августа, финал состоится 7 августа.
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